My Home My Destiny Curiosità | Ecco Tutto Quello Che Non Sai!

Scopri lesu “MyMy”, la soap turca ispirata a una storia vera che affronta tematiche universali, con una trama avvincente e interpretazioni memorabili.Leche ruotano intorno alla soap “MyMy”“MyMy” (“Do?du?un Ev Kaderindir”, titolo originale) è una soap opera turca che ha conquistato milioni di telespettatori inil mondo. Oltre alla trama intensa e coinvolgente, la serie ha molteche rendono il suo successo ancora più interessante.ne alcune che forse non conoscevate.Ispirata a una storia veraLa soap è basata su un romanzo autobiografico intitolato Camdaki K?z (La ragazza nella finestra), scritto dalla psichiatra turca Gülseren Buday?c?o?lu. L’autrice ha trasformato le storie dei suoi pazienti in libri, che spesso vengono adattati per il piccolo schermo.