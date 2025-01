Mistermovie.it - Mister Movie | I Film di Dracula sono un flop? Perché il vampiro più famoso fatica a brillare nel XXI secolo?

La figura di, simbolo immortale del cinema horror, sembra aver perso il suo fascino al botteghino negli ultimi anni, nonostante i numerosi tentativi della Universal di riportarlo al centro della scena. Un confronto curioso emerge con Non mi scaricare Sarah Marshall, una commedia romantica del 2008 che, grazie a un musical sui vampiri con pupazzi, è riuscita a superare in incassi tutti imoderni dedicati aprodotti dallo stesso studio. Ma cosa sta andando storto con il re dei vampiri?I fallimenti moderni dial botteghinoclass="wp-block-heading">Negli anni ’30,di Tod Browning, con Bela Lugosi nei panni del conte, fu una pietra miliare del cinema e inaugurò il successo dei “Mostri della Universal”. Tuttavia, i recenti tentativi di adattareper il pubblico contemporaneo sirivelati disastrosi:Untold (2014): Ha cercato di trasformare ilin un eroe tragico e tormentato, ma non ha convinto il pubblico.