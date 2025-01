Bergamonews.it - Menù completi d’alta cucina a 80 euro con Gourmantico: ecco i ristoranti che aderiscono, non solo bergamaschi

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Aprire le porte dei miglioridella Lombardia a una convivialità alla portata di tutti. Questo è il motto della nuova edizione di, l’iniziativa di Associazione culturale enogastronomica Insieme, in programma dal 13 gennaio al 31 marzo, unisce 21lombardi: la maggior parte della provincie di Bergamo, poi Como, Monza Brianza e Sondrio.Nonpiatti raffinati, ma un’esperienza culinaria unica e completa grazie al servizio del personale di sala, che promette di soddisfare i desideri degli ospiti. L’edizione 2025 si pone l’obiettivo di valorizzare la cultura enogastronomica dellasofisticata con un servizio di sala in cui chef, sommelier, camerieri e maîtres sono protagonisti.L’Associazione Insieme vuole celebrare l’arte dell’accoglienza in tutte le sue forme, favorendo la crescita dell’ospitalità, il servizio degli associati e il coinvolgimento dei giovani, sulla scia del pensiero di Toni Sarcina: “Un buon servizio in sala può elevare un pasto da buono a memorabile”.