Maldive | consigli per una vacanza da sogno

Lerappresentano una delle mete più ambite per chi sogna unaall’insegna del relax e della bellezza naturale. Questo arcipelago nell’Oceano Indiano, composto da oltre 1.000 isole coralline, offre paesaggi mozzafiato, mare cristallino e una biodiversità unica. Grazie alle sue caratteristiche, si conferma una destinazione ideale per coppie, famiglie e amanti delle immersioni. Tuttavia, organizzare un viaggio allerichiede attenzione a diversi aspetti, come la scelta dell’atollo, del tipo di alloggio e delle attività da svolgere. Una delle opzioni più richieste per vivere appieno questa esperienza è il pacchettoall inclusive, che consente di godere di tutti i servizi offerti dai resort senza preoccuparsi di costi aggiuntivi. Vediamo nel dettaglio come pianificare unaperfetta in questo paradiso tropicale.