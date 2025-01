Oasport.it - LIVE Paolini-Wei, Australian Open 2025 in DIRETTA: si parte con la cinese al servizio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Gran risposta con il dritto incrociato dell’asiatica.1-0 BREAK! Non passa il dritto di Wei. C’è il break in apertura di Jasmine!30-40 Scappa via la risposta di rovescio di Jasmine.15-40 Due palle break. Decolla il dritto in uscita daldella.15-30 In corridoio il rovescio incrociato dell’asiatica.15-15 Dritto inside in vincente di Wei, che gioca molto d’anticipo.0-15 Sicon un ottimo rovescio incrociato della toscana.PRIMO SET09:07 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 3 minuti via all’incontro con laal.09:03 Accolte dall’applauso del pubblico entrano sulla Margaret Court Arena Jasminee Wei Sijia.08:58 Ancora pochi minuti ci separano all’ingresso in campo della numero 4 WTA e dell’asiatica.