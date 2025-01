Oasport.it - LIVE Paolini-Wei, Australian Open 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’esordio dell’azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:53 Sfida da non sottovalutare per l’azzurra, che incrocia una tennista proveniente dalle qualificazioni. Wei, ventiduenne cinese, ha superato la bielorussa Sasnovich, la tedesca Korpatsch e la serba Stojanovic.08:48 Primo confronto diretto tra le due, con la vincente del match che sfiderà al secondo turno una tra la messicana Renata Zarazua e l’americana Taylor Townsend.08:43 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta dell’incontro di primo turno deglitra Jasminee la cinese Wei Sijia. Poco meno di 20all’ingresso in campo delle due tenniste.Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno deglitra Jasminee la cinese Wei Sijia. Nessun precedente tra le due giocatrici, con la vincente dell’incontro che sfiderà al secondo turno una tra la messicana Renata Zarazua e l’americana Taylor Townsend.