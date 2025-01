Oasport.it - LIVE Musetti-Arnaldi 7-6, 4-6, 2-1, Australian Open 2025 in DIRETTA: partito un 2 su 3, toscano davanti ‘on serve’

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 Largo il dritto anomalo, cercando la riga. Ecco il break, primo del parziale..40-A Arriva però un altro errore dopo la battuta di. Quarta chance.40-40 Serve&volley, volèe di là e passante non impossibile messo in rete di dritto da.30-40 Ace (4°)!15-40 Servizio e dritto, riparte la rimonta di.0-40 Largo il dritto difensivo di, in un amen. Tre chance.0-30 Doppio fallo (10°).0-15 Dritto difensivo diin rete.2-1 A zero.40-0 Servizio vincente.30-0 Errore di dritto in palleggio.15-0 In rete senza appoggi il rovescio lungoriga da lontano tentato dal ligure.1-1 Sbaglia però il successivo dritto in palleggio il.40-30 Bellissimo dritto lungoriga di.40-15 Kick e dritto in cross di là.