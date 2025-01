Oasport.it - LIVE Musetti-Arnaldi 4-5, Australian Open 2025 in DIRETTA: disastro del ligure al momento di chiudere, si riapre il 1° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Sbaglia però un’altra risposta di rovescio sulla secondallo non eccelso.Seconda40-A Doppio fallo (4°).40-40 Servizio e attacco di dritto ad annullarla.30-40 Mamma mia, di frettasta commettendo una marea di errori. Palla break.30-30 Sbaglia l’ennesimo dritto degli ultimi 15? Matteo.30-15 Prima vincente.15-15 Spreca un’occasione, sulla seconda risponde fuori di metri di rovescio.0-15 Altro errore di dritto del.5-5 Non risponde.40-0 Prima vincente.30-0 Ace (3°)!15-0 Back che scova le difficoltà sul dritto di.4-5 Scemenza di, palla corta indietreggiando che neanche passa la rete. Break regalato.30-40 Doppio fallo (3°).30-30 Seconda in kick che dà il punto adha risposto da 4 metri fuori.