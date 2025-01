Oasport.it - LIVE Italia-Tunisia 32-25, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: esordio da incorniciare per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE PARTITA:32-25VINCE L’!60?- Secondo errore consecutivo dai 9 metri per Pratner, che resta comunque il migliore in campo.32-25 Ousni dall’angolo sinistro trova la rete del -7, ma è festa!32-24 SAVINI! Possiamo dirlo è il gol della sicurezza. +8 a 3 minuti dalla fine!31-24 Ancora a segno Ben Salah quando mancano 4 minuti al termine dell’incontro.31-23 PARISINI! Assist di Marrochi per il capitano, che feeling tra i due!30-23 Gran botta di Ben Salah.30-22 MARROCHI! Magia a rientrare di Pablo, la cosiddetta girella.53?- Timeout.29-22 Gran gol di Jebli eche torna sul -7.29-21 Segna ancora Ben Abdallah, ma l’sembra in controllo ed abbassa i ritmi.29-20 PARISINI! Assist dietro la schiena di Bortoli per il nostro capitano.