Oasport.it - LIVE Cobolli-Etcheverry 2-2, Australian Open 2025 in DIRETTA: subito grande lotta sul Campo 7

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Incidecon il dritto in contropiede.40-40 Splendido il cambio in lungolinea di dritto per.30-40 Manca la precisione nel dritto di: palla break.30-30 C’è il secondo ace dell’incontro per.15-30 Larga la palla corta giocata da.15-15 Molto bravoa muovere il suo avversario con il dritto.0-15 Scambio tosto e il primo a cedere ècon il dritto.2-2. Tiene la battuta l’argentino e l’equilibrio permane.40-30 Splendida la risposta con il dritto lungolinea di.40-15 Colpisce male con il rovescio in diagonale.30-15 Manovra molto bene con il dritto.15-15 Non passa la risposta bloccata dell’italiano.0-15 Meraviglioso il passante lungolinea di.2-1