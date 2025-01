Quotidiano.net - L’attrice Dalyce Curry morta nell'incendio di Los Angeles. Rasa al suolo la villa del vincitore del jackpot record

Los, 14 gennaio 2024 - Ècarbonizzatadi Losl'attrice in pensione, che in molti ricordano per il suo ruolo nel film del 1980 'The Blues Brothers - I fratelli Blues'. Aveva 95 anni e i suoi resti sono stati ritrovati alcuni giorni dopo che l'i ncendio di Altadena ha raso alla sua proprietàa città. Tra le case distrutte dal rogo, c’è anche la megadi Edwin Castro,del più grandeamericano di sempre. Come èLa morte dell'attrice è stata annunciata su Facebook dalla sua pronipote,Kelley. Secondo i media statunitensi, Kelley ha accompagnato la nonna - nota come 'Momma D' - a casa sua martedì sera verso mezzanotte, senza rendersi conto della devastazione che l'attendeva. La mattina dopo l'abitazione era completamente bruciata.