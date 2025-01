Lanazione.it - La riapertura dell’impianto da golf di Poppi giova a sport, turismo ed economia

Arezzo, 14 gennaio 2025 – Ladadiè un’ottima notizia per lo, ile l’nella vallata. Il gruppo consiliare d’opposizionenel Cuore esprime soddisfazione per gli sviluppi di una vicenda che, dopo la provvisoria chiusura nei primissimi giorni dell’anno, ha trovato ora un positivo esito in virtù del rinnovo della concessione all’AsdClub Casentino Arezzo per i prossimi dodici anni. Questa associazione ha partecipato alla gara indetta dal Comune diper la nuova assegnazione ed è risultata vincitrice per la gestione di campo da, bar e club house, potendo così dare seguito a un impegno che ha preso il via nel lontano 1985 e che ha dunque raggiunto i quarant’anni di storia. La continuità gestionale era il risultato auspicato dai consiglieri comunali d’opposizione Carlo Toni,nna Tizzi, Marco Seri e Marco Serrotti per premiare la virtuosa esperienza pregressa della societàiva, per prevedere un ulteriore sviluppo con il completamento delle diciotto buche e per mantenere l’eccellenza di servizi, impianti e spazi utilizzati dai soci e daiisti dall’Italia e dall’estero.