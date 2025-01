Ilnapolista.it - Kvaratskhelia al Psg in estate ritroverà Osimhen. De Laurentiis rifiutò 200 milioni, ora ne prenderà 150

Leggi su Ilnapolista.it

al Psg in. De200, ora ne150È quel che scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi:a Parigi potrebbe ritrovare nei prossimi mesi anche Victor, visto che durante il vertice in Costa Azzurra tra Psg e Napoli si è parlato pure del suo possibile trasferimento in Francia al termine della stagione. La coppia d’oro dello scudetto azzurro quasi sicuramente si ricongiungerà presto in Francia, con l’attaccante georgiano che farà da apripista per il compagno nigeriano. Era il doppio colpo che gli sceicchi avrebbe voluto piazzare nello scorso mese di luglio, quando a Dearrivò un’offerta complessiva per i cartellini dei due giocatori di 200. Adesso il presidente ne incasserà probabilmente solo 150, realizzando tuttavia lo stesso la plusvalenza record nella storia della sua gestione e del club.