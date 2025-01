Napolipiu.com - Kvara-PSG, ci siamo! Affare da 75 milioni, le cifre e i dettagli

-PSG, cida 75, lee i">Il talento georgiano è ad un passo dal trasferimento al Paris Saint-Germain. Di Marzio svela tutti idell’operazione che porteràtskhelia in Francia.Il futuro di Khvichatskhelia è ormai delineato: il gioiello georgiano del Napoli è pronto a vestire la maglia del Paris Saint-Germain. L’accordo tra i club, secondo quanto rivelato in esclusiva da Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio, sarebbe ormai in dirittura d’arrivo.L’esperto di mercato ha svelato idella trattativa: “Gli azzurri incasseranno circa 75di parte fissa, cifra già concordata verbalmente con i parigini nei giorni scorsi. L’operazione verrà definita senza l’inserimento di contropartite tecniche”.Unche segna una svolta importante nel mercato del Napoli, con Di Marzio che precisa: “Qualsiasi eventuale trattativa per Skriniar sarebbe completamente slegata dal trasferimento ditskhelia.