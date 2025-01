Secoloditalia.it - Kate verso la luce: “Il cancro è in remissione. Sono impaziente di vivere un anno appagante”

“È un sollievo essere ora indal. E rimango concentrata sulla guarigione. Come chiunque abbia ricevuto una diagnosi disaprà, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità”.le parole con cui la principessa del Galles,Middleton, ha condiviso in un messaggio sui social l’aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Il post segue di poco la visita all’ospedale che l’ha seguita nei suoi trattamenti contro il tumore, il Royal Marsden di Chelsea, a Londra. Nonostante sia difficile lasciarsi alle spalle l’esperienza di malattia,ha spiegato di esseredi“un. C’è molto da aspettarsi”, ha concluso.: è un sollievo essere indalNel post la principessa Catherine, che ha compiuto 43 anni il 9 gennaio, ha esordito ringraziando “tutti per il continuo supporto”.