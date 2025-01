Strumentipolitici.it - Joseph Khalil Aoun ha vinto il percorso ad ostacoli delle elezioni

Palazzo Baadba, sede del Capo dello Stato libanese nell’omonima collina che sovrasta Beirut, ha un nuovo inquilino. Dopo più di due anni e due mesi di stallo istituzionale, il 9 gennaio scorso è arrivata la fumata bianca con l’elezione del Capoforze armate, il generale, a nuovo presidente della Repubblica libanese. Unil processo elettorale tenutosi all’Assemblea nazionale, il Parlamento di Beirut.non era riuscito ad assicurarsi la Presidenza nella prima sessione, ottenendo 71 voti su 128, 37 schede bianche e 20 annullate. Dopo una sospensione di due ore, decisa dal portavoce della Camera Nabih Berri per avviare le consultazioni, il generale cristiano maronita ottiene 99 voti, che lo acclamano Presidente del Libano per i prossimi 6 anni.Una pausa di riflessione proficuaIl duo sciita, rappresentato dal partito di Berri, Amal, e dal Blocco della lealtà della resistenza, il partito di Hezbollah, aveva messo in chiaro la sua posizione politica già al primo turno.