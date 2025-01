.com - Jesi / Australian Open Juniores, debutta Michele Mecarelli

Questa sera, ore 23 italiane (ore 9 in Australia), lono giocherà la qualificazione contro l’atleta di casa Heaton Pann, 14 gennaio 2025 – Non solo il meglio del tennis italiano come Sinner, Berrettini ed altri agli.Nella categoriaci sarà anche la partecipazione ed il debutto peche questa sera alle ore 23 italiane (ore 9 in Australia) giocherà sul terreno in cemento contro il giocatore di casa Heston Pann.Lono, testa di serie numero uno, se vincerà affronterà, prima di entrare nel tabellone principale, il vincitore tra il giapponese Kawanishi e l’ungherese Kincses.Una partecipazione di prestigio nel famoso torneo internazionale per il giovane tennista che si allena a Cattolica nella struttura della Galimberti Tennis Academy e che nel 2024 ha ottenuto risultati importanti individuali come il torneo Itf del Cairo e di Rakovnik oltre alla promozione in serie B1 con la squadra del Tennis club Ancona.