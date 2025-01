Ita-Lufthansa, una cessione tormentata, per non dire oscena

Leggi su Ildenaro.it

Una notizia diramata oggi dalle agenzie non provocherà reazioni inconsulte in quanti ne verranno a conoscenza per un solo motivo: altri eventi negativi di valenza (negativa) ancora più alta la terranno in ombra.A questo punto è necessario aggiungere “purtroppo”, perché è chiaro che così il 2025 non sarà la cornice di molti dei problemi che si ipotizzava di riuscire a risolvere con il minor danno possibile. Appare sempre più evidente che l’anno non sia partito con il piede giusto. Il fatto ha valenza per l’umanità tutta, per gli italiani con una modalità particolarmente inadeguata. Con ciò si intende rimanere fedeli a un uso ortodosso della lingua. Agli inizi dell’anno, tra le tante storture che non hanno mai smesso di caratterizzare le azioni della Pubblica Amministrazione, una notizia spiccava per positività: la conclusione definitiva dellaper non definirlada parte del Tesoro della ITA Alitalia alla compagnia di bandiera tedesca