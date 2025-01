Lanazione.it - Il giallo dei quadri razziati dai nazisti. In un libro la verità sul mistero

Questa storia ruota attorno a otto importanti– che appartengono al patrimonio artistico italiano – illegittimamente “detenuti” a Belgrado, nel museo nazionale serbo. Come ci siano arrivati dal nostro Paese è ancora una cui, in modo accattivante, lineare e sulla base di documenti storici e giudiziari, danno una risposta i giornalisti Tommaso Romanin e Vincenzo Sinapi che, con il loro “Bottino di guerra – Ildeidaie deportati a Belgrado”, edito da Mursia, sono riusciti a scoprire che buona parte delle opere trafugate dal Nord al Sud dell’Italia tra il 1940 e il 1945 non sono otto, bensì 17. Il testo, degno del film “Monuments man” (diretto e interpretato da George Clooney), prende le mosse dall’indagine di un carabiniere del Nucleo Tutela del patrimonio culturale di stanza a Firenze, che, navigando su internet, si trova di fronte a un quadro facente parte di una esposizione allestita alcuni anni prima a Bari e Bologna.