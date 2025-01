Ilfattoquotidiano.it - “Ho la sensazione di avere la spalla morta, forse abbiamo sottovalutato la situazione”: Evenepoel preoccupa il mondo del ciclismo

Il ritorno di Remcoè avvolto nel mistero. Il fuoriclasse belga è ancora convalescente dopo l‘incidente subito in allenamento lo scorso 3 dicembre, quando si scontrò con un furgone delle poste a Kerkplein, vicino Oetingen, piccolo comune di Gooik. Trasportato d’urgenza in ospedale, il ciclista si ritrovò con una frattura alla costola, alla scapola, alla mano, contusioni ai polmoni e una lussazione della clavicola destra che ha causato la rottura di tutti i legamenti circostanti. I danni fisici si fanno ancora sentire e lo stessonon sa quando potrà tornare a gareggiare: “Ho un nervo schiacciato, mi crea unadi morto nella“.Il giorno dell’incidente il campione deldi cronometro si stava allenando da solo. Non è riuscito ad evitare la portiera aperta del mezzo di BPost.