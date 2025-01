Lanazione.it - Gli spari al circolo e quella tragica sera. Da nove anni Francesco in stato vegetativo

Il calcio era la passione più grande diCollini. Per tutti “Il Collo“: un difensore duro e carismatico, l’incubo di ogni attaccante. Daè immobilizzato a letto. Era l’11 marzo del 2016 quando fu raggiunto da trementre stava guardando la partita insieme agli amici alIl Racchio di San Piero a Ponti, a Campi Bisenzio. Il suo aggressore, poi giudicato incapace di intendere e di volere, all’epoca era sottoposto a cura psichiatrica già da tre. Da allora “Il Collo“ è immobilizzato a letto e i suoi genitori, nonostante tutto, fanno qualsiasi cosa per alleviare il suo dolore. La loro speranza è che questa storia non venga dimenticata. Una storia che La Nazione ha deciso di raccontare – anche attraverso la testimonianza della mamma di, Daniela Falcini –, tramite il podcast ’Lo dice La Nazione’, un format che, attraverso la voce dei giornalisti, affronta, di puntata in puntata, notizie, curiosità, storie, aneddoti e spunti di riflessione su Firenze e dintorni.