Garnacho aggiornamento dall’Inghilterra | scatta l’intrigo

Calciomercato Napoli 24 – Dato per assodato l’addio di Khvicha Kvaratskhelia, gli azzurri sognano Alejandroal suo posto: arrivano novità da Sky Sports News.In questi minuti è arrivata la conferma che tutti ormai si aspettavano: quella della formalizzazione dell’accordo tra il Napoli e il Paris Saint Germain per la cessione di Khvicha Kvaratskhelia. Il club azzurro incasserà una cifra minima di settanta milioni di euro, con il giocatore che, stando a quanto si apprende dalla Francia, potrebbe essere a Parigi già nella giornata di domani, mercoledì 15 gennaio. Un vero e proprio colpo di scena per il calciomercato del Napoli, che nelle ultime 24 ore, oltre a confezionare l’accordo con la compagine di Ligue 1, si è portata avanti anche per quanto riguarda il discorso legato al suo sostituto.