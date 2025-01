Lapresse.it - Fisco, ok a Dpcm con nuovi criteri Isee: titoli di Stato fuori dal calcolo

Diventa operativa dal 2025 la possibilità per le famiglie italiane di escludere daldell’di. Lo comunica una nota di palazzo Chigi spiegando che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha firmato ildi modifica relativo alle ‘Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, che fissa le regole per la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente ().Le novità del“Il nuovo decreto – si legge nella nota –, nell’ottica di garantire una maggiore certezza del diritto a contribuenti ed enti, recepisce una lunga serie di novità intervenute nel tempo e che hanno modificato il testo del Regolamento che disciplina lo strumento utilizzato dalle famiglie italiane per accedere a misure sociali e di assistenza agevolate erogate dalloe dagli enti locali”.