È morta l'attrice Leslie Charleson, la cardiologa Quatermaine di "General Hospital": aveva 79 anni

, ladi “”Èall’età di 79, nota soprattutto per il ruolo dellaMonica Quartermaine interpretato nella soap opera.Nata a Kansas City il 22 febbraio 1945, l’interprete si è spenta domenica 12 gennaio in un ospedale di Los Angeles per le complicazioni di una lunga malattia.A dare l’annuncio della scomparsa è stato Frank Valentini, produttore esecutivo di, che ha ricordato la donna come la “matriarca dell’intero cast e della troupe” della soap opera.L’interprete ha ricoperto il ruolo dellaQuartermaine dal 1977 al 2023. Per il suo ruolo ha ricevuto quattro nomination ai Daytime Emmy Awards, oltre a due nomination a Soap Hub e quattro a Soap Opera Digest.