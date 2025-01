Gravidanzaonline.it - “Desidero diventare mamma ma la paura del parto mi blocca…”

Buongiorno dottoressa, le scrivo perché mi trovo a un bivio. Ho da sempre il terrore del, è proprio unairrazionale che non riesco a togliermi. E anche l’idea di avere il pancione mi spaventa molto.Nonostante questo ho un forte desiderio di maternità che però si scontra con le suddette paure. Ho provato ad affrontare il discorso col mio compagno, con il quale sto da cinque anni, proponendogli l’adozione. In questo modo potremmogenitori senza che io viva per nove mesi nel terrore.Il mio compagno però è totalmente contrario: nonostante voglia anche lui allargare la famiglia, non vuole affrontare il percorso dell’adozione e vorrebbe un figlio “sangue del suo sangue”. Ora hodi deluderlo perché io non credo che riuscirei ad affrontare serenamente una gravidanza, ma vorrei comunque renderlo padre e metter su famiglia con lui.