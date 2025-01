.com - Dente torna con il singolo Favola e annuncia le date del tour nei club

è il titolo del nuovodiche anticipa il prossimo album e il ritorno dal vivo neiQuando un amore o un legame non si riesce a lasciare andare, ecco che tutto ciò che ci circonda viene inevitabilmente filtrato dalla lente dell’assenza. Dopo l’uscita a sorpresa di Senza di me il giorno di Natale,con un nuovo, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 17 gennaio (INRI Records/Metatron). Secondo estratto dal suo prossimo progetto discografico in uscita a primavera,si inserisce perfettamente in un percorso artistico cheha costruito nel tempo, caratterizzato dalla sua scrittura delicata, ma intensa.Il tema della ricerca continua emerge in modo potente nell’idea di leggere il nome dell’altro in ogni, che conferisce al brano un tocco di surrealismo.