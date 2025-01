Lettera43.it - Dazn, il fondo Pif pronto a investire 1 miliardo di dollari

Il Public Investment Fund o Pif saudita è in trattative avanzate peralmeno 1dinel servizio streaming. Lo riporta Bloomberg, secondo cui l’accordo fra il Surj Sports Investments – ramo deldedicato agli investimenti sportivi – e la società di streaming potrebbe essere annunciato ufficialmente entro la fine di gennaio. Non sono ancora stati definiti tuttavia i termini, che dunque potrebbero ancora cambiare fino al giorno della ratifica. Le indiscrezioni seguono a pochi mesi di distanza quelle di ottobre, quando i sauditi tuttavia smentirono ogni «piano attuale» in merito a potenziali investimenti nella piattaforma streaming di proprietà di Lev Blatavnik., nell’intesa con Pif anche la trasmissione della Saudi Pro League?Sotto la guida del principe ereditario Mohamed Bin Salman, l’Arabia Saudita sta effettuando una serie di investimenti importanti nel mondo dello sport.