Lanotiziagiornale.it - Cuneo fiscale, il taglio del netto in busta paga diventa un caso: il Mef smentisce, ma la riduzione potrebbe restare

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il nuovo, con ilche è stato confermato e trasformato nel 2025 dall’ultima manovra, rischia dire una beffa inper tantissimi lavoratori. Questo, almeno, secondo alcune simulazioni che il ministero dell’Economia ha però smentito, creando così ancora più confusione, non fornendo infatti calcoli più precisi.Secondo quanto emerso dalle stime di Italia Oggi, chi guadagna tra gli 8.500 e i 35mila euro subirà tagli sullo stipendioche oscillano tra i 5 e i 96 euro complessivi, a causa dei nuovi sistemi di calcolo che penalizzerebbero alcuni lavoratori. Ma per il Mef le cose non stanno così., il Mefilinma non fornisce dati precisiCome riporta Milano Finanza, il ministero dell’Economia sostiene che quelle simulazioni non siano attendibili in quanto il nuovodelnon avrebbe conseguenze negative.