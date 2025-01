Ilgiorno.it - Cultura, cinema musica e arte. Torna Afrobix

per raccontare e valorizzare la complessità delle realtà afrodiscendenti e afroeuropee, evidenziandone il contributo al panoramale contemporaneo.Afrobrix Film Festival, a Brescia dal 17 al 19 gennaio, il principale appuntamento italiano dedicato all’afrodiscendenza. "Afrobrix continua il suo percorso – spiega Fabrizio Colombo, direttore artistico del Festival -. Nonostante gli attacchi ricevuti anche quest’anno da movimenti e associazioni di estrema destra contrari alla nostra visione, vogliamo ribadire che l’Italia è anche afrodiscendente. Questi artisti dimostrano che l’Italia è un Paese in cui la diversità non solo arricchisce il panoramale, ma rappresenta una risorsa essenziale per creare una società più innovativa e inclusiva". Promosso dal Centro Afrobrix, nato da un gruppo eterogeneo di appassionati e appassionate di comunicazione, creatività e giustizia sociale, con il supporto di partners come Fondazione Nigrizia, il Film Festival pil 17 gennaio con la proiezione alNuovo Eden di Disco Afrika, diretto dal malgascio Luck Razanajaona e selezionato alla Berlinale 2024.