Ilgiorno.it - Colpo riuscito in farmacia. Ladri via con la cassa: "Un disastro per 500 euro"

Ieri mattina i clienti hanno dovuto attendere più di due ore rispetto alla normale apertura delle 8.30. Due ore necessarie per sporgere denuncia, verificare ciò che era stato portato via e rimettere un po’ di ordine nella baraonda seguita al passaggio dei. Lacolpita è quella del dottor Giordano Gusmeroli. Affaccia su via Stelvio, ai piani superiori dello stabile che la ospita vi abitano pure alcune famiglie, ma ciò non è servito a disincentivare i malviventi che proprio dall’ingresso principale sono entrati, forzando sia il motore della saracinesca che quello che governa la porta con sensore. "Davanti alle nostre vetrine c’è un parcheggio, è probabile che si siano fatti schermo proprio con le vetture – dicono dalla–. La prima ad accorgersene è stata la nostra dipendente che, aprendo la porta sul retro, ha visto tutto sottosopra.