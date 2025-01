Ilrestodelcarlino.it - Chiusa per topi scuola materna a Casalecchio: quando verrà riaperta

(Bologna), 14 gennaio 2025 – Trovate tracce del passaggio di un topo all'interno delladell'infanzia Caravaggio adi Reno (Bologna). Sono state rinvenute nella giornata di lunedì 13 gennaio. L’area interessata è stata immediatamente isolata per garantire la sicurezza dei bambini e del personale scolastico. L’Amministrazione comunale, informata dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Croce, è intervenuta coinvolgendo una ditta specializzata che prontamente ha posizionato trappole e foto-trappole per monitorare l’eventuale presenza dell’animale, ma durante la notte non sono stati rilevati ulteriori segnali. Nel corso della giornata odierna, tuttavia, è stato individuato il probabile punto di accesso del roditore. Tale varco è stato sigillato e sono stati intensificati i sistemi di controllo con ulteriori trappole ed erogatori.