Lavori su rete idrica di Fornacette | 1.700 metri di nuove condotte per migliorare servizio

Fornacette si prepara a un grande passo avanti: con 1700 metri di nuove condotte, il progetto di ammodernamento dell’acquedotto promette di trasformare la qualità dell’acqua e l’affidabilità del servizio. Un investimento di 1,2 milioni di euro che coinvolge Comune e Acque, per rafforzare la rete idrica locale e garantire un futuro più sicuro e sostenibile. La modernizzazione è appena iniziata, e i benefici arriveranno presto per tutti i cittadini.

Calcinaia, 10 luglio 2025 – Prenderà il via nei prossimi giorni a Fornacette un importante intervento di ammodernamento dell’acquedotto cittadino. Un progetto condiviso tra Acque e amministrazione comunale di Calcinaia, per risanare e potenziare la rete idrica locale, tramite un investimento complessivo da 1,2 milioni di euro. L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare la qualità e l’affidabilità del servizio per gli utenti, dall’altro rendere la gestione del sistema più efficiente e sostenibile. Il pacchetto di interventi, progettati da Ingegnerie Toscane, interessa un totale di oltre 1700 metri di nuove condotte distribuite su sette strade della parte nord-ovest dell’abitato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori su rete idrica di Fornacette: 1.700 metri di nuove condotte per migliorare servizio

In questa notizia si parla di: rete - idrica - fornacette - migliorare

Rete idrica, lavori a Pisa: da Riglione a Ospedaletto mancherà l'acqua - Acque informa che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa dalle 22 di martedì 20 maggio alle 5 di mercoledì 21 maggio.

Prenderà il via nei prossimi giorni a Fornacette un importante intervento di ammodernamento dell’acquedotto cittadino. Un progetto condiviso tra Acque e Amministrazione Comunale di Calcinaia, per risanare e potenziare la rete idrica locale, tramite un investi Vai su Facebook

Acquedotto di Fornacette, investimento da 1,2 milioni di euro per una rete più moderna; Interventi di flussaggio della rete idrica nei comuni di Calcinaia, Pontedera, Cascina e Bientina; San Giuliano Terme: confermato il cronoprogramma dei lavori per il miglioramento della rete idrica.

Acquedotto di Fornacette, investimento da 1,2 milioni di euro per una rete più moderna - Oltre 1700 metri di nuove condotte in ghisa sferoidale per ridurre le dispersioni e migliorare la qualità del servizio id ... Da lanazione.it

Investimenti per migliorare il servizio fornito da Astea - Efficientamento della rete idrica, aumento della raccolta differenziata, spazio alla formazione dei dipendenti, efficientamento distribuzione elettrica. Si legge su ansa.it