Temptation Island Sonia e Alessio tra litigi e una presunta gravidanza | anticipazioni del 10 luglio

Dopo un debutto da record, l’attesa cresce: questa sera su Canale 5 torna Temptation Island, puntata imperdibile dedicata a Sonia e Alessio. Tra litigi e una presunta gravidanza, il viaggio nei sentimenti si infiamma ancora di più, promettendo colpi di scena che terranno incollati milioni di telespettatori. Non mancate: il destino di queste coppie si svelerà ancora una volta davanti ai nostri occhi, lasciando tutti senza parole.

Dopo il boom di ascolti della prima puntata, questa sera su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento con Temptation Island. I riflettori sono puntati su Sonia e Alessio. Dopo il debutto da record della scorsa settimana, Temptation Island torna questa sera in prima serata su Canale 5 con la seconda attesissima puntata. Il reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia continua il suo viaggio nei sentimenti direttamente dal Calalandrusa Beach & Nature Resort, nuova location scelta per l'edizione 2025. Temptation Island: cosa aspettarsi dalla seconda puntata Il successo della prima puntata è stato straordinario: 3. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Temptation Island, Sonia e Alessio tra litigi e una presunta gravidanza: anticipazioni del 10 luglio

In questa notizia si parla di: temptation - island - sonia - alessio

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Temptation Island, spoiler e anticipazioni della puntata 10 luglio 2025: falò e sorpresa per Sonia e Alessio, tutte le coppie a rischio https://msn.com/it-it/intrattenimento/tv/temptation-island-spoiler-e-anticipazioni-della-puntata-10-luglio-2025-fal%C3%B2-e-sorp Vai su X

Colpo di scena nella seconda puntata di Temptation Island Alessio Loparco ha chiesto di rivedere la compagna Sonia Mattalia. Trapelano le prime informazioni Vai su Facebook

Alessio e Sonia M. di Temptation Island aspettano un figlio? «Lei è incinta, lo avevano già anticipato»; Temptation Island, Sonia e Alessio tra litigi e una presunta gravidanza: anticipazioni del 10 luglio; Cos'è successo tra Alessio e Sonia M. di Temptation Island? Perché si dice che stiano ancora insieme.

Temptation Island, chi sono Sonia e Alessio la coppia di avvocati pugliese - Hanno già guadagnato il titolo di coppia più discussa e chiacchierata di questa edizione. Segnala msn.com

“Sonia M. incinta di Alessio”: la segnalazione che scuote Temptation Island prima della puntata - A poche ore dal secondo appuntamento con ‘il viaggio nei sentimenti’, ecco un clamoroso retroscena su una delle coppie più discusse di questa edizione. libero.it scrive