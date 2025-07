Serie Mediaset 2025 2026 | tutte le novità da non perdere

La stagione 2025-2026 di Mediaset si preannuncia imperdibile, con un mix perfetto di tradizione e novità che catturerà ogni spettatore. Tra ritorni attesissimi come "Buongiorno, Mamma!" 3 e nuovi titoli pronti a sorprendere, il palinsesto promette emozioni per tutti i gusti. È il momento di scoprire tutte le anteprime e le sorprese che Mediaset ha in serbo per questa avvincente nuova stagione televisiva.

La prossima stagione televisiva di Canale 5 si preannuncia all'insegna di un equilibrio tra tradizione e innovazione, con un ricco palinsesto che comprende sia il ritorno di serie amatissime sia l'introduzione di nuovi titoli. Questa selezione mira a soddisfare le diverse preferenze del pubblico, proponendo produzioni già affermate e progetti in fase di sviluppo. i principali ritorni della stagione. buongiorno, mamma! 3. Riprende la saga della famiglia Borghi, guidata da Guido interpretato da Raoul Bova. Nella terza stagione si scoprirà che la moglie Anna, interpretata da Maria Chiara Giannetta, è deceduta; si ipotizza comunque che l'attrice sarà presente sotto forma di ricordo.

