Tutte le serie Mediaset 2025 2026

Preparati a scoprire le serie Mediaset 2025-2026: un mix entusiasmante di ritorni amati e novità sorprendenti. Tra attesissimi comeback come I Cesaroni e altri titoli ancora in fase di sviluppo, questa stagione promette di catturare ogni spettatore. La prossima stagione seriale di Canale 5 si preannuncia ricca di emozioni, risate e suspense, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama televisivo italiano. Ecco cosa ci aspetta!

La prossima stagione seriale di Canale 5 sarà un mix di tradizione e innovazione. A fronte di quattro importanti ritorni, di cui uno atteso da anni ovvero quello de I Cesaroni, ci saranno ben sei nuovi titoli che proveranno a convincere gli spettatori. Alcuni sono già in fase di riprese, altri ancora solo abbozzati, ma ce n'è per tutti i gusti. I ritorni. Buongiorno, mamma! 3. E' tempo di ritrovare la famiglia Borghi, con a capo Guido (Raoul Bova). Se nella seconda stagione la moglie Anna (Maria Chiara Giannetta) si era risvegliata da un coma lungo otto anni ed aveva anche capito chi l'aveva ridotta in quello stato, nelle quattro puntate di Buongiorno, mamma! 3 si scoprirà che la donna è morta (ci risulta che l'attrice sarà comunque presente, probabilmente sotto forma di ricordo).

