disservizi nella raccolta rifiuti a calci il comune sollecita geofor

Calci si trova di fronte a un grave problema: disservizi ripetuti nella raccolta dei rifiuti da parte di Geofor, che ha causato strade e civici scoperti. Dopo settimane di segnalazioni, il Comune ha deciso di sollecitare ufficialmente la società, sottolineando l'importanza di garantire un servizio efficiente e puntuale. La cittadinanza merita rispetto e decoro; ora, è fondamentale intervenire per risolvere rapidamente questa emergenza.

Calci, 10 luglio 2025 – "Da circa due settimane si registrano disservizi ripetuti nella raccolta porta a porta dei rifiuti sul territorio comunale di Calci. Alcuni turni non sono stati completati, con strade e civici rimasti scoperti dal servizio". A lanciare l'allarme è l'amministrazione calcesana che definisce la situazione “inaccettabile”, sottolineando come la cittadinanza debba poter contare su un servizio puntuale e quotidiano e, in caso di problemi, su una comunicazione chiara e tempestiva. Di fronte a queste criticità, il Comune ha rivolto a Geofor una formale richiesta di maggiore attenzione nello svolgimento del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it