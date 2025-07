A maggio la produzione industriale torna a calare | -0,7% Cgil | Governo assente di fronte alla crisi

A maggio, la produzione industriale in Italia torna a segnare il passo, con un calo dello 0,7% rispetto ad aprile e dello 0,9% su base annua. Dopo una breve ripresa ad aprile, il settore manifesta segni di fragilità , evidenziando le difficoltà dell’economia nazionale in un contesto internazionale incerto. La situazione richiede azioni concrete: è ora di ascoltare le esigenze di chi lavora e rilanciare con decisione il nostro futuro.

Dopo la fugace mini ripresa di aprile, a maggio 2025 la produzione industriale è calata dello 0,7% rispetto ad aprile e dello 0,9% rispetto a maggio 2024. Un dato che riaccende i riflettori sulla fragilitĂ di un comparto fondamentale per l’economia nazionale, in un momento complesso: “L’ incertezza associata al quadro internazionale è in ulteriore aumento”, avverte l’ Istat. Nel trimestre marzo-maggio si registra un contenuto aumento, +0,6% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice cresce su base mensile solo per l’energia (+0,7%), mentre cala per i beni intermedi (-1%) e i beni di consumo (-1,3%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A maggio la produzione industriale torna a calare: -0,7%. Cgil: “Governo assente di fronte alla crisi”

In questa notizia si parla di: maggio - produzione - industriale - torna

Beautiful fa rotta su Napoli e Capri, episodi speciali in produzione a fine maggio 2025 con il ritorno dei protagonisti storici - "Beautiful" fa rotta su Napoli e Capri, con episodi speciali in arrivo a fine maggio 2025. I protagonisti storici tornano per un avvincente capitolo che esplora l'incanto delle scenografie italiane.

Produzione industriale italiana in calo a maggio, crolla l’auto; Italia, la produzione industriale torna a scendere a maggio (-0,7%) zavorrata dall’auto. Unico comparto in crescita è l’energia; Italia, la produzione industriale torna a diminuire a maggio.

Italia, la produzione industriale torna a scendere a maggio (-0,7%) zavorrata dall’auto. Unico comparto in crescita è l’energia - Stabili invece i prodotti strumentali ... milanofinanza.it scrive

Italia, la produzione industriale torna a diminuire a maggio - L'Istat stima per il maggio 2025 che l'indice destagionalizzato della produzione industriale sia diminuito dello 0,7% rispetto ad aprile (che aveva registrato un +0,9%), mentre gli anali ... Lo riporta finanza.repubblica.it