Cavi tranciati nel Baltico, Rutte annuncia la missione Baltic Sentry della Nato

Laserra i ranghi neldopo la serie di “incidenti” che hanno visto danneggiati diversisottomarini nelle ultime settimane. Mentre l’ipotesi che vuole i recenti danni alle infrastrutture sottomarine come una coincidenza perde ogni traccia di credibilità, gli Alleatisi incontrano a Helsinki per lanciare una nuovamilitare congiunta. Isottomarini, indispensabili per comunicazioni e forniture energetiche, rappresentano un asset strategico fondamentale per gli Stati rivieraschi del, i cui fondali bassi rendono più semplici attività di sabotaggio anche da parte di imbarcazioni civili. Davanti ai leader di Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, Mark, segretario generale, non esita a parlare di sabotaggi riconducibili alla flotta ombraRussia e, unaper rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche nel mar