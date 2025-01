Thesocialpost.it - Camion si ribalta e vola fuori strada: tragedia sulla statale, bilancio drammatico

Un tragico incidente si è verificato lungo la36. Unista ha perso la vita dopo aver sfondato il guard rail eto il proprio mezzo. Le cause potrebbero essere riconducibili a un malore o a un colpo di sonno. L’episodio è avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 15, nei pressi di Mandello del Lario, in direzione sud verso Lecco.Leggi anche: Sparito nel nulla 20 anni fa, viene ritrovato per puro caso: l’incredibile storiaL’autotrasportatore, alla guida di uncarico di rifiuti, ha perso il controllo del veicolo mentre si avvicinava a un’area di servizio. Ilsi è rovesciato, finendo in una scarpata sottostante, dove solo gli alberi hanno evitato che cadessesottostante.I primi soccorritori ad arrivare sono stati i volontari del Soccorso bellanese, ma purtroppo hanno constatato che ilista era già deceduto a causa delle gravi ferite riportate.