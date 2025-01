Panorama.it - Blauer presenta in anteprima l'Autunno Inverno 2025

Il presidente di FGF Industry, Enzo Fusco, racconta la nuova collezione, dove innovazione, performance e design rapno la combinazione perfetta per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più dinamico e moderno. Ogni proposta rapuna fusione tra tradizione e avanguardia, con modelli pensati per affrontare le sfide quotidiane, mantenendo sempre uno stile distintivo e contemporaneo. Enzo FuscoQuali sono le caratteristiche principali della nuova collezione-26?La nostra collezione, pur rimanendo fedele al nostro DNA, evolve ogni stagione. Abbiamo una storia che continua, ma cerchiamo sempre nuovi materiali e innovazioni. Ogni stagione esploriamo nuove combinazioni di colori, cercando di essere sempre più distintivi. Abbiamo diviso la collezione in temi: «Urban police» per una proposta che rimanda al nostro passato, «Department» che si ispira a un'estetica militare, ma non in senso stretto, che ben si adatta a una vita dinamica.