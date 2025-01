Anteprima24.it - Benevento, la Fifa blocca il mercato per tre sessioni: situazione risolvibile in poche ore

Tempo di lettura: 2 minutiHa colto di sorpresa la notizia della notifica ricevuta daldi essere stato inserito dallanella “Registration Ban List” con una sanzione accessoria del blocco delper tre. I fatti riguardano l’acquisto del polacco Kubica nell’estate del 2022 da parte del club giallorosso, una operazione che è stata oggetto di un ricorso di uno degli agenti che vanterebbe un credito dimigliaia di euro (si parla di 35mila euro) al quale non avrebbe ottemperato la società di via Santa Colomba ritenendo di non essere obbligata a farlo.Da qui la sanzione irrogata dallache impedirebbe di tesserare nuovi calciatori fino all’estate 2026, ma si tratta di qualcosa di superabile in tempi brevissimi perché ilpotrà tornare operativo suldopo aver liquidato il dovuto all’agente di Kubica.