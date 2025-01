Leggioggi.it - Assegno unico di gennaio 2025: pagamento dal 20 del mese (in attesa del calendario completo)

Leggi su Leggioggi.it

Arrivano le prime notizie sulle date didell’di, mentre ancora si attende ildell’intero, Inps comunica nel frattempo l’erogazione della prima tranche, che verrà accreditata in base a un nuovo sistema di: il sistema di Tesoreria Re.Tes., a cui terrà fede anche l’e universale per famiglie con figli. Questa è la ragione per cui l’accredito avverrà a grandi linee dal 20. Ecco in dettaglio cosa cambia e le prossime date didell’AUU, in base alle indicazioni fornite nel messaggio Inps 111 del 13. Indice Date di accredito dell’diNuova domanda dinelAggiornamento ISEEper calcolo importi Le novitàsull’Date di accredito dell’diA causa dell’adozione del nuovo sistema Re.