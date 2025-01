Lanazione.it - Alberi caduti su auto, via bloccata. Bufera di vento spazza il Valdarno

L’allerta meteo per il fortenon ha risparmiato neanche il. I Vigili del Fuoco di Arezzo sono stati impegnati nella rimozione di alcuniin piazzale del Planetario, nella zona artigianale di Levane, e che hanno danneggiato lemobili presenti nel parcheggio. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone. Una sorte diversa rispetto a quanto accaduto nella vicina Rignano sull’Arno, infiorentino, dove un albero è caduto e ha colpito il parabrezza di uno scuolabus. L’autista, un’accompagnatrice e tutti i bambini sono stati portati immediatamente in ospedale, ma nessuno ha riportato ferite gravi. I pompieri aretini, nella giornata di ieri, hanno effettuato circa 45 interventi, i più rilevanti dovuti a cadute dinelle sedi stradali o nei parcheggi.