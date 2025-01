Iltempo.it - 100mila euro regalati dal Comune di Torino al centro sociale Askatasuna: la denuncia

Roberto Ravello, vice-Capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Piemonte, non nasconde la propria rabbia per l'ultima decisione dell'amministrazione comunale dia favore dei centri sociali. “La situazione politica è chiara anche nei numeri, ed è importante che i cittadini la comprendano bene”, esordisce l'esponente di FdI, che poi spiega la situazione: “Ieri il governo Meloni, costituitosi parte civile nel processo, ha chiesto ad6,8 milioni di danni per le proteste No Tav, oggi ildipromette di regalarneper la ristrutturazione del primo piano della sede di corso Regina Margherita. Insomma, la destra si conferma al fianco di chi difende le piazze, la sinistra di chi le incendia”. “A distanza di poche ore dalla guerriglia urbana camuffata da corteo per Ramy, la sinistra ribadisce, nei fatti, di stare dalla parte dei sovversivi - tuona Ravello -.