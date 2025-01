Ilfattoquotidiano.it - Zoe Cristofoli ricoverata in ospedale: “Colpita da un batterio tossico che si trova ovunque, è mol

Momenti di grande paura per Zoe, influencer e compagna del calciatore del Milan Theo Hernandez. Incinta al settimo mese, è statad’urgenza in una clinica di Milano a causa di una grave intossicazione alimentare che ha messo a rischio la sua salute e quella della bambina che porta in grembo. A raccontare la disavventura è stata la stessa influencer su Instagram, rassicurando i fan sulle sue condizioni e lanciando un appello alle future mamme.Lo scorso novembre, Zoe e Theo avevano annunciato con gioia l’arrivo del loro secondo figlio, una bambina, festeggiando il traguardo dei cinque mesi di gestazione con un gender reveal in grande stile. Dopo aver trascorso le festività natalizie a Dubai, l’influencer ha iniziato ad accusare i primi malesseri, peggiorati rapidamente fino a rendere necessario il ricovero: “La gravidanza è un momento delicato e possono succedere tantissime cose”, ha scritto Zoe pubblicando una foto che la ritrae in un letto d’e spiegando di essere stata” in maniera molto forte” da un “che si“.