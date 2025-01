Oasport.it - Waterpolo Preview, the report of the week: il punto sulla settima giornata di A2 Maschile

Il 2025 della Serie A1 inizia con la vittoria della Pro Recco che a Bologna regola 14-8 la De Akker nell’anticipo della primadel girone di ritorno. Nel girone Nord di A2il Chiavari vince lo scontro diretto della Monumentale e porta a cinque le lunghezze di vantaggioReale Mutua Torino 81. Bagarre per la zona playoff. Nel girone Sud la Check-Up Rari Nantes Salerno si conferma in testa a punteggio pieno superando in trasferta l’Acquachiara e deve guardarsi dal Circolo Canottieri Napoli che supera di misura la Lazio ed è secondo a due punti dai giallorossi.