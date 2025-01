Ilfattoquotidiano.it - “Wada? L’intero sistema del doping è marcio: bisogna stanare chi imbroglia, non chi usa un po’ di crema”: Navratilova difende Sinner

e va cambiato,ricominciare da capo”. Martinaè certa che lasia da rifondare da cima a fondo. L’ex campionessa americana del tennis ha difeso il numero uno al mondo Jannikriguardo al caso Clostebol. Con un intervento nel corso della trasmissione TC Live la leggendaria tennista ha attaccato direttamente l’organizzazione anti-mondiale.“Parlando del caso, sono riusciti a gettare ombre sui numeri uno del mondo (in riferimento al caso anche di Iga Swiatek). Stiamo cercando di fermare chi vuolere, non chi ha avuto un po’ disul proprio corpo, oppure chi ha preso per lungo tempo pillole per dormire che ora da un giorno all’altro vengono considerate dopanti”, ha dichiarato la vincitrice del Grande Slam per ben 59 volte (diciotto in singolare, trentuno in doppio e dieci in doppio misto).