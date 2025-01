Inter-news.it - UFFICIALE – Infortunio Mkhitaryan, esami effettuati: comunicato Inter

Arriva l’esito deglida Henrikhdopo l’rimediato in-Milan. Di seguito il– L’ha così informato sulle condizioni dell’armeno: «Henrikhsi è sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Glinon hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno». Da tali parole si può far conseguire un’assenza certa dell’armeno per-Bologna, in programma mercoledì 15 gennaio a San Siro, così come una defezione estremamente probabile per la sfida casalinga contro l’Empoli di sabato.e la situazione per-Empoli: le ultime!LE ULTIME – L’diè lo stesso di quello avvertito da Hakan Calhanoglu prima della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan.