Supercoppa spagnola, manita dei blaugrana. Szczesny espulso all’esordio, Dani Olmo in campo. Trionfo Barça, sprofondo Real

A Gedda il centesimo Clasico vinto dal Barcellona ha un peso specifico diverso da tutti gli altri. Perché nella finale delladi Spagna itravolgono ilMadrid, nel quale si salva soltanto Mbappè per l’impegno, e finiscono con unache oltre a regalare il trofeo potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro della Liga. Ilsi era illuso grazie al gol di Mbappé dopo pochi minuti, poi è stato stritolato nei 117 minuti della partita (senza supplementare: l’arbitro ha dato 9 minuti di recupero nel primo tempo e 8 nel secondo). Ilha pareggiato subito con Yamal, poi ha colpito con un rigore di Lewandowski, uno scatenato Raphinha e Balde chiudendo il primo tempo avanti 4-1, un gol addirittura nato in contropiede da un corner battuto dal. All’inizio della ripresa ancora Raphinha sembrava aver chiuso la partita col quinto gol, quando, al debutto stagionale, stendendo Mbappé si è procurato l’espulsione lasciando la squadra in dieci.