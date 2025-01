Donnapop.it - Splendida notizia per Pupo, il cantante è diventato nonno per la quarta volta: ecco l’annuncio social

Leggi su Donnapop.it

Fiocco rosa sulla porta di casa Ghinazzi:per la! Cosa sappiamo di questo lieto evento?Laè arrivata proprio tramite il profilo Instagram del, che – con ironia – ha scritto: “Nuntio vobis, gaudium magnum. Habemus Pupa”. Con queste parole,vuole dare il benvenuto a Gemma, la sua ultima nipotina.Il 29 luglio scorso,aveva annunciato l’arrivo della bimba in famiglia; condividendo un video su Instagram, ilaveva scritto: “per la”.E ancora: “Un’altra donna sta entrando in qualche modo nella mia vita. Sono felice. Adoro essere circondato, assediato dalle donne. È una « condanna » meravigliosa”. View this post on InstagramA post shared by The Real(@enzoghinazzi)diventaper laDopo Leonardo, Viola e Matteo,per la: adesso è Gemma la più piccola di casa, figlia di Clara e Oscar.